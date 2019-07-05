Премьер-министр Никол Пашинян воздал дань уважения памяти героев Вьетнама и Хо Ши Мина

Стартовал официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян в Социалистическую Республику Вьетнам.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в сопровождении правительственной делегации утром 5 июля сначала посетил Мемориал погибшим в борьбе за независимость и свободу Вьетнама героям, а затем мавзолей основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина. Премьер-министр возложил венки к мемориалу и мавзолею, воздав дань уважения памяти героев и Хо Ши Мина.

Затем премьер-министр и г-жа Анна Акопян посетили Храм литературы в Ханое и в сопровождении генерального директора храма Ли СуанКиу осмотрели храм. Премьер-министр и г-жа Акопян ознакомились с представленными материалами и историей храма. Здесь в X-XI веках располагался главный образовательный центр Вьетнама. Храм назван в честь Конфуция и построен по аналогии китайского храма Ван-Мьеу. Храм привлекателен по своей архитектурной форме и является одним из немногих примеров средневековой вьетнамской архитектуры. Здесь также находятся статуи королей Вьетнама и основателей образовательного центра. После экскурсии Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей храма.

Во второй половине дня состоится встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Вьетнама НгуенСуан Фуком. Затем главы правительств двух стран выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.