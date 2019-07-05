Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Grand Chess Tour — Аронянпока 5-й


Лидер армянских шахмат Левон Аронян  продолжает ничейные  партии на GrandChessTour в Загребе.

Как  передает Арменпресс, в 8 туре  соперником Ароняна  был россиянин Ян Непомнящий. Гроссмейстеры  согласились на  ничью на 27-м ходу.

Сейчас у  Ароняна 4.5 балла из 8 возможных, и в  турнирной  таблице  он пока 5-1. Лидирует МагнусКарлсен. Следующим  соперником Ароняна  будет именно он -  действующий  чемпион мира.




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