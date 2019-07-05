Grand Chess Tour — Аронянпока 5-й

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает ничейные партии на GrandChessTour в Загребе.

Как передает Арменпресс, в 8 туре соперником Ароняна был россиянин Ян Непомнящий. Гроссмейстеры согласились на ничью на 27-м ходу.

Сейчас у Ароняна 4.5 балла из 8 возможных, и в турнирной таблице он пока 5-1. Лидирует МагнусКарлсен. Следующим соперником Ароняна будет именно он - действующий чемпион мира.