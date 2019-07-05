Уимблдон: Рафаэль Надаль вышел в третий раунд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона.

Как передает Арменпресс, во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Поединок продолжался 3 часа 7 минут.

Уимблдон является одним из четырех основных турниров турнира Большого шлема (также Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США). Это самый старый и самый престижный в мире теннис. Турнир проводится с 1877 года. Призовой фонд Уимблдона в 133 раз составляет 34 миллиона фунтов стерлингов. Роджер Федерер (8 раз) выиграл больше всего в Уимблдоне. Действующим чемпионом среди мужчин является НовакДжокович, а Анжелика Кербер участвует в женском турнире.