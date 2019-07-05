Европейские индексы - 04-07-19

МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 12629.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.03% и составил 5620.73 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7603.58 пункта, а российский RTSI вырос на 0.71% и составил 1411.53 пункта.