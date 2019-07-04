За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 18 случаев причинения телесных повреждений, 9 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, по 4 случая вымогательства и побоев, 2 случая обнаружения наркотиков, по 1 случаю изъятия оружия и боеприпасов, взяточничества, применения насилия в отношении представителя власти, угрозы, подделки документов и хищения документов.

За данный период найдены 9 человек, находящихся в розыске, еще 5 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 2 человека погибли, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.