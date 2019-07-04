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Президент Армении поздравил Шарля Мишеля в связи с избранием на пост председателя Совета Европы


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Шарлю Мишелю в связи с избранием на пост председателя Совета Европы.

«Будучи приверженцем защиты прав человека и демократических принципов, Вы не боялись критики, твердо поддерживая процесс признания Геноцида армян. Со времени обретения независимости сотрудничество с Советом Европы внесло значительный вклад в осуществление реформ в экономической, судебной, административной и других сферах Армении, становление демократических институтов, укрепление институтов, занимающихся защитой прав и основных свобод человека», - отмечается в поздравительном послании.

Армен Саркисян пожелал председателю Совета Европы удачи и непоколебимой воли в реализации идей и инициатив.




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