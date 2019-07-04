Захарова не исключила, что вопрос Нагорного Карабаха может быть обсужден на встрече глав МИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе может быть обсужден вопрос урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос о продолжении диалога по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который в последнее время активизировался, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вопрос о приоритетных темах, выделенных для обсуждения, должна комментировать организация. Она добавила, что все темы повестки дня ОБСЕ будут обсуждаться как в многостороннем, так и в других форматах.