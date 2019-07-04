МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее в четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прежде сообщил, что британский посол был вызван в иранский МИД в четверг после "незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании" иранского нефтяного танкера.

"Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании", - сообщил Мусави в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, послу Британии также было заявлено, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН, а само задержание иранского танкера может привести к эскалации напряженности в регионе.