Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян не собирается уходить в отставку, и в Конституционном суде нет никакого кризиса. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян.

«В Конституционном суде нет кризиса. Вы видели коллективную позицию судей Конституционного суда в форме заявления», - сказал Товмасян.

На вопрос, каким он видит ситуацию вокруг Конституционного суда, Товмасян сказал, что не видит проблемы, и если он не видит проблемы, он не может говорить о ее решении.

На вопрос, как он работает с судьей Ваге Григоряном, Товмасян ответил: «Мы работаем спокойно, посещает некоторые обсуждения, в заседаниях не принимает участия».

Отвечая на вопрос о том, является Грайр Товмасян судьей или членом КС, он сказал, что является председателем Конституционного суда.

Товмасян также отметил, что не собирается уходить в отставку.