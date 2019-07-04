Президент Армении обсудил с группой врачей проблемы восстановления слуха у детей

Президент Армении Армен Саркисян 8 июля принял учредительного председателя Армянского международного медицинского фонда Салби Агаракян, заведующего отделением оториноларингологии медицинского центра “Эребуни”, профессора Артура Шукуряна и ведущего отоларинголога UCLA Акиру Ишияму.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил врачей, которые много лет оперируют детей с проблемами слуха в Армении.

Хирург Акира Ишияма подчеркнул, что для него было честью работать в Армении и помогать армянским детям. “Мы тесно сотрудничаем с армянскими партнерами. Моя цель - не только продолжать совместную работу, чтобы помочь детям, улучшить хирургические качества, но также проводить с армянской командой отологические исследования”, - сказал он.

Собеседники обсудили текущие программы восстановления слуха детей и планы на будущее. Президент Саркисян выразил готовность поддержать врачей в выполнении важной миссии по восстановлению слуха у детей.