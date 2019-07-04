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Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 июля принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в этой сфере. 

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, другие должностные лица.




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