Президент Республики Арцах принял министра иностранных дел Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 4 июля принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в этой сфере.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, другие должностные лица.