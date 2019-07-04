Президент Республики Армения встретился с членами группы «Альтернативные проекты»

Президент Республики Армения Армен Саркисян 4 июля встретился с членами группы «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисяном, Элинар Варданян, Степаном Маргаряном и Гегамом Назаряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что инициировал ряд встреч с политическими и неправительственными организациями для ознакомления с их взглядами по различным вопросам.

Собеседники затронули различные вопросы, касающиеся внешней и внутренней повестки дня Армении. Члены группы представили президенту свои наблюдения и предложения о перспективах развития страны.

В ходе встречи президент проинформировал гостей о ряде президентских инициатив и договоренностях, достигнутых в ходе встреч за рубежом, в результате которых в Армении может быть реализован ряд крупных программ.