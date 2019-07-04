Спикер НС встретился с членами комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и Кипра

Находящаяся с официальным визитом в Республике Кипр делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 4 июля встретилась с членами Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и Палатой представителей Кипра во главе с председателем комиссии Йоргосом Лиликасом и вице-председателем Никосом Торнаритисом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя делегацию во главе со спикером НС, кипрская сторона отметила, что связи между двумя народами и государствами уходят в глубь веков и отличаются своей уникальной теплотой, общей историей и системой ценностей. Стороны придали особое значение существующему формату и подчеркнули перспективы тесного сотрудничества между Арменией и Кипром. Также была затронута деятельность армянской общины на Кипре.

Арарат Мирзоян выразил благодарность членам комиссии за поддержку Армении по всем принципиальным вопросам, связанным с Арменией, и за противостояние стоящим перед двумя странами вызовам. Спикер Национального Собрания пожелал успехов дальнейше работе комиссии, отметив, что после недавних парламентских выборов в Армении открылись новые горизонты.

Председатель армяно-кипрской межпарламентской комиссии Мхитар Айрапетян указал на три основные направления внешней политики двух стран: европейское, евразийское и ближневосточное, в рамках которых члены комиссии будут формировать свои основные работы. Мхитар Айрапетян подчеркнул важность роли Кипра в отношениях Армения-ЕС, а также роли Армении как эффективного моста сотрудничества со странами-членами ЕАЭС.

Члены комиссии выступили с заявлениями.