Спикер НС Арцаха поздравил новоизбранного председателя Европейского парламента Давида Сассоли

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 4-го июня направил поздравительное письмо новоизбранному председателю Европейского парламента Давиду-Мария Сассоли.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в письме, в частности, говорится:

«Ваше превосходительство,

От имени Национального собрания Республики Арцах и от своего лично поздравляю Вас по случаю избрания на должность председателя Европейского парламента.

Миссии Европейского парламента в деле сохранения свободы, прав человека и демократических ценностей придается важность не только на территории Евросоюза, но и за его пределами.

В Арцахе мы также верим в демократические ценности. Наш народ также последователен в своем стремлении развивать демократическое государство и укреплять верховенство закона.

В этом отношении в Арцахе мы высоко ценим наши связи с членами Европарламента, что является бесценным ресурсом для обмена опытом.

Я надеюсь, что во время Вашего председательства Европейский парламент будет более интегрирующим для структур и народов, разделяющих его ценности.

Еще раз поздравляю и желаю плодотворной деятельности во имя демократического дома Европы и Европы с открытыми дверями».