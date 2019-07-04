Спикер НС Арцаха поздравил новоизбранного председателя Европейского парламента Давида Сассоли
Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 4-го июня направил поздравительное письмо новоизбранному председателю Европейского парламента Давиду-Мария Сассоли.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в письме, в частности, говорится:
«Ваше превосходительство,
От имени Национального собрания Республики Арцах и от своего лично поздравляю Вас по случаю избрания на должность председателя Европейского парламента.
Миссии Европейского парламента в деле сохранения свободы, прав человека и демократических ценностей придается важность не только на территории Евросоюза, но и за его пределами.
В Арцахе мы также верим в демократические ценности. Наш народ также последователен в своем стремлении развивать демократическое государство и укреплять верховенство закона.
В этом отношении в Арцахе мы высоко ценим наши связи с членами Европарламента, что является бесценным ресурсом для обмена опытом.
Я надеюсь, что во время Вашего председательства Европейский парламент будет более интегрирующим для структур и народов, разделяющих его ценности.
Еще раз поздравляю и желаю плодотворной деятельности во имя демократического дома Европы и Европы с открытыми дверями».