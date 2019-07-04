Президент Армен Саркисян принял группу участников 5-го Международного медицинского конгресса Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу участников 5-го Международного медицинского конгресса Армении. На встрече также присутствовал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал гостей и отметил важность проведение 5-го международного конгресса в Армении. «Я хочу сказать не только приветственные слова, но и слова поддержки, потому что работа, которую вы делаете, является одной из самых важных и ценных для вас. Поскольку как в каждой семье, так и в стране, желания, преданность делу и работа становятся все более значимыми, если ты здоров», - сказал президент, отметив, что развитие этой сферы важно с точки зрения будущего, наследия и ценностей страны и народа.

Посчитав здоровье одной из основных предпосылок успеха, президент Саркисян сказал, что объединение известных врачей и высококвалифицированных медицинских работников, а также обсуждение актуальных проблем и представление предложений в области здравоохранения также являются важной поддержкой государственных программ в области здравоохранения.

Министр здравоохранения Арсен Торосян и исполнительный директор 5-го Международного медицинского конгресса Армении, директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян представили информацию о конгрессе, отметив, что одной из основных целей конгресса является знакомство с новинками и инновациями отрасли через известных армянских специалистов из диаспоры, обсуждение возможностей их применения в Армении, установление личных и профессиональных связей и их использования во благо Армении.

Врачи из различных медицинских учреждений Армении и зарубежья рассказали на встрече с президентом Республики Армения о своих программах сотрудничества с Родиной, представили идеи и предложения.

Врачи и медицинские работники из 22 стран принимают участие в 5-м Международном медицинском конгрессе Армении. Слоганом конгресса в этом году является «Армения-Диаспора-Арцах: объединение во имя здоровья».