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Азиатские индексы - 04-07-19


ТОКИО, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.30% и составил 21702.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1589.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3005.25 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 28795.77 пункта.




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