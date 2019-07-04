Азиатские индексы - 04-07-19

ТОКИО, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.30% и составил 21702.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1589.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3005.25 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 28795.77 пункта.