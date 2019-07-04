Посол Армении во Франции встретилась с министром сельского хозяйства и продовольствия Франции 

Посол Армении во Франции Асмик Токмаджян 2 июля встретилась с министром сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийомом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Армении и Франции в области сельского хозяйства, в частности, в сферах ирригации, продовольственной безопасности, виноделия и скотоводства. Была подчеркнута важность армяно-французского отраслевого сотрудничества в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

В конце встречи посол Толмаджян поблагодарила министра за его постоянную поддержку Армении и армянской общины Франции.

Справка: Дидье Гийом занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия Франции с октября 2018 года. До этого он был сенатором, мэром густонаселенного армянами города Бур-де-Пеаж, депутатом регионального совета Рона-Альпы и Дром.