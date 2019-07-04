В результате следственных действий, предпринятых по уголовному делу, расследуемому в областном следс

В результате следственных действий, предпринятых по уголовному делу, расследуемому в областном следственном управлении Тавуша СК РА, был выяснен ряд обстоятельств причинения тяжкого вреда главе общины. Как сообщилиАрменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 41-летнему жителюИджеванапредъявленообвинение.

14-го июня 2019 года, около 21: 00, в городе Иджеване в руководителя общины ЛусаовитТавушской области ГригораСархатяна был произведен выстрел из огнестрельного оружия, который вызвал множественный открытый перелом правого бедра, травматическое шоковое повреждение кости, в результате чего была произведена ампутация верхней трети правой бедренной кости ГригораСархатяна.

По данному факту в следственном управлении Тавушской области Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 и ч. 1 ст. 235 Уголовного кодекса РА. Глава общины был признан потерпевшим и дал показания по делу.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу был проведен ряд следственных действий: осмотр места происшествия, допрошены свидетели, произведены изъятия.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, комплексная судебно-баллистическая и судебно-трасологическая.

В результате проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого преступника, который является жителем города Иджеван 1977 года рождения.

На основании полученных достаточных доказательств 41-летнему жителю города Иджевана предъявлено обвинение по части 1 статьи 112 и части 1 статьи 235 Уголовного кодекса РА. В качествемерыпресеченияизбранарест.

Проводятся необходимые следственные и другие процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, проверки указанных в показаниях обстоятельств.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда:

Отдел информации ипо связям с общественностьюСледственного комитета