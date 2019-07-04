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Гимнаст Артур Аветисян вышел в финал Универсиады


В итальянском Неаполе стартовали 30-е летние студенческие Игры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОК Армении.  Первым из армянских спортсменов вступил в борьбу гимнаст Артур Аветисян. В квалификационном раунде на кольцах он набрал 14,750 очков и вторымместом вышел в финал.

Молодой спортсмен уступилтурку Ибрагиму Чолаку, занявшему первое место, который является вице-чемпионом Европы 2018 года.




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