Совет директоров банка "Восточный" назначил Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении "Восточного".

Главным исполнительным директором банка "Восточный" назначен Константин Рогов. Он также сохранит должность заместителя председателя правления.

Вячеслав Арутюнян занимал руководящие должности в Московском кредитном банке, банке "Уралсиб" и Сбербанке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Константин Рогов был приглашен в банк "Восточный" фондом Baring Vostok. Уже более четырех лет он занимает должность финансового директора банка. Ранее Рогов работал в Связном банке, МДМ-банке и других.

Банк "Восточный" - крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Сеть продаж преимущественно располагается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По состоянию на 1 июня 2019 г. банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе РФ.