Министр и группа ВБ обсудили ход программы “Развитие местной экономики и инфраструктур”

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян и председатель Комитета по туризму Сусанна Сафарян встретились с группой Всемирного банка, чтобы обсудить ход программы “Развитие местной экономики и инфраструктур”.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики РА, главный специалист по инфраструктуре ЗаруиТохмахян отметила, что она ознакомилась с работами по благоустройству инфраструктур, предусмотренных программой, удовлетворительно оценив текущие работы. В ходе встречи с министром были обсуждены детали реконструкции программы и работы по разработке подпрограмм.

Министр подчеркнул важность технической поддержки, сделав следующий акцент: “Наша цель - не создание инфраструктуры, а создание качественных услуг, которые опираются на качественную инфраструктуру”.

Программа “Развитие местной экономики и инфраструктур” предусматривает благоустройство городских и сельских общин, благоустройство историко-культурных местностей, создание центров туристического обслуживания, благоустройство дорог туристических маршрутов, обеспечение доступности, техническое содействие.