Путин начал визит в Италию

Президент России Владимир Путин прибыл в Рим. Глава российского государства нанесет однодневный официальный визит в Италию и побывает в Ватикане, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из аэропорта российский лидер направится в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщил, что среди тем беседы будут ситуация в Сирии, на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римско-католической церквей.

Из Ватикана российский лидер направится на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а затем - на переговоры с председателем Совета министров Джузеппе Конте, об итогах которых лидеры расскажут журналистам на пресс-конференции.

Когда вся официальная программа работы закончится, Путин собирается встретиться со своим давнишним другом, 82-летним Сильвио Берлускони, трижды возглавлявшим правительство Италии в 1990-х и в 2000-х годах.