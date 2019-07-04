В рамках ОДКБ запланировано несколько учений

В рамках ОДКБ в ближайшее время пройдут различные военные учения. Об этом в ходе видеомоста Москва – Ереван - Минск-Нур-Султан - Бишкек заявил и. о. генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковник Валерий Семериков.

“Учения пройдут в четырех государствах - Кыргызстане, Таджикистане, России и Беларуси. В общей сложности будет задействовано 12 тысяч человек. Учения пройдут по единому плану в контексте единой военной политики”, - по сообщению Арменпресссказал Валерий Семериков.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ подчеркнул, что министры обороны стран-членов ОДКБ в ходе своих встреч отметили важность повышения степени боеготовности Коллективных сил, обсудив возможности совершенствования подготовки.

Представляя сделанное за этот год, Валерий Семериков отметил, что проделана значительная работапо нескольким направлениям. Основные усилия организации были направлены на претворение в жизнь предыдущих решений.

“Вопросы, которые больше всего обсуждались за этот период, были затронуты в СМИ, они касались региональной безопасности, в частности, в центре внимания были вопросы, связанные с Афганистаном. На Кавказе мы знаем, что напряженность сохраняется в связи с неурегулированностью карабахского конфликта. В центре внимания в Восточной Европе были учения НАТО, которых становится больше”, - сказал Валерий Семериков.В текущем году в центре внимания были также вопросы, касающиеся терроризма, экстремизма, незаконного перемещения наркотиков, незаконной миграции.

Валерий Семериков напомнил, что на заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности было одобрено выдвижение кандидатуры Станислава Заса на пост генерального секретаря Организации. В случае назначения он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января2020 года.