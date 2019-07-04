Внедрение института конфискации имущества незаконного происхождения исходит из ратифицированных межд

Внедрение института конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, обусловлено необходимостью эффективного осуществления борьбы с международным характером и коррупционной преступностью.

Этот институт внедряется с целью изъятия из законного экономического оборота имущества незаконного происхождения и возвращения его законным владельцам, а в случае отсутствия или неизвестности последних-конфискации в пользу государства. В этом плане важно то обстоятельство, что конфискация имущества незаконного происхождения ни при каких обстоятельствах не преследует цель доказать вину лица и применить к нему средство уголовно-правового воздействия, не имеет уголовно-правовых последствий и не может повлиять на расследование уголовного дела. Этот институт направлен против имущества, а не против личности. Как отмечается в пояснении, предоставленном Арменпресс, внедрение института взыскания незаконного имущества вытекает из ряда международных конвенций, ратифицированных Республикой Армения. Это следующие:

Конвенция ООН “О борьбе с коррупцией”2003 года (ратифицирована в 2003 году)

Конвенция Совета Европы 2005 года“О борьбе с отмыванием денег, розыском, конфискацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма” (ратифицирова в 2008 году)

40 рекомендаций Специальной комиссии по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и т.д.

Необходимость внедрения института исходит также из следующих рекомендаций, подчеркивающих необходимость выполнения международных обязательств Армении: оценки Советом Европы 5-го этапа системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 2015 года,оценки соответствия Варшавской конвенции 2016 года, а также отчетами об оценке соответствия РА 4-му этапу конвенции ООН по борьбе с коррупцией со стороны Организации экономического сотрудничества и развития 2018 года.

Институт конфискации имущества незаконного происхождения применяется в передовых государствах континентального и общего права (при этом правовые системы заимствует дуг от друга определенные регулирования).

Институт применяется в различных кругах в Великобритании, США, Италии, Австралии в Болгарии, Ирландии, Словении, Таиланде, Грузии, Украине и других странах.