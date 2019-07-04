Министр Сурен Папикян принял вице-президента компании “Веолия” Малику Гендури

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян 4 июля принял исполнительного вице-президента компании “Веолия” по странам Центральной и Восточной Европы Малику Гендури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Папикян отметил важность многолетней деятельности компании “Веолия” в сфере организации водоснабжения Армении и подчеркнул взаимную заинтересованность в углублении основ двустороннего сотрудничества, направленных на модернизацию системы в рамках доверительного соглашения.

В ходе встречи Сурен Папикян обсудил с гостьей совместные инвестиционные проекты по повышению эффективности водоснабжения и снижению потерь, исполнительные показатели и тарифную политику. Собеседники коснулись также и возможностей модернизации и переоснащения аэрации- станции очистки сточных вод Еревана.