Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел вице-премьер Тигран Авинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в целях повышения уровня социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны и обеспечения их благосостояния правительство решило увеличить размер выплат ветеранам на 50 тыс драмов. В результате размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны составит 100 000 драмов.

Учитывая необходимость внедрения инженерных лабораторий в общеобразовательных школах, правительство приняло соответствующее решение. В соответствии с решением, за счет увеличения доходов государственного бюджета в 284 школах будет создано 284 инженерные лаборатории, на что будет выделено 83 4250,0 тыс драмов.

Исполнительная власть приняла соответствующее решение о реконструкции и улучшения условий зданий старших школ, строительстве новых и улучшения условий старых спортивных залов для общеобразовательных учебных заведений. Согласно решению, предусматривается на сумму 374 858,0 тыс драмом за счет увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет реализовать ремонт школы № 5 Масиса, школы № 8 имени Саят-Новы города Алаверди, ереванской старшей школы № 109, ереванской школы N139 имени К.Демирчяна, старшей школы N10 Раздана, проектирование улучшения условий зданий шести старших школ, разработку сметных документов, экспертизу проектно-сметной документации, изучение технического состояния 10 общеобразовательных школ, нуждающихся в новых спортивных залах, и 40 общеобразовательных школ, нуждающихся в ремонте спортивных залов. В результате процесс обучения в общеобразовательных учебных заведениях будет организован более естественно.

Также были приняты другие решения для улучшения условий зданий других учебных заведений и спортивных школ.

Тигран Авинян подчеркнул важность создания инженерных лабораторий в 284 общеобразовательных учреждениях и отметил, что такая единоразовая работа беспрецедентна, и впервые эти работы осуществляются за счет государственного бюджета.

“В этом году мы должны продолжить эту работу и иметь 475 лабораторий, потому что эти лаборатории служат своей цели, а проводимые в них уроки робототехники действительно меняют будущее детей”, - сказал вице-премьер. Затем, коснувшись общих программ, Тигран Авинян отметил, что сумма, выделенная на их реализацию, возникла в результате дополнительных сборов, которые удалось собрать Комитету государственных доходов благодаря изменению поведения хозяйствующих субъектов и наших граждан. По его словам, этот процесс должен быть продолжительным.

Правительство одобрило предложение подписать Соглашение об исключении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительствами Республики Армения и Республики Сингапур. Тигран Авинян сообщил, что соглашение будет подписано 7-9 июля в рамках официального визита премьер-министра в Сингапур.