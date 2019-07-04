Эрик Григорян заверил, что в ближайшие дни зеленый цвет Севана исчезнет

Министр окружающей среды Эрик Григорян коснулся проблемы загрязнения озера Севан. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами министр отметил, что Севан загрязняют рестораны, отели и другие учреждения, а также увеличилось загрязнение и со стороны населения, например, 15 - 20 лет назад не было такого количества стиральных машин, и столько химических веществ не использовалось.

По словам министра, причиной является также и температура, в июне в мире была зафиксирована самая высокая температура, осадков было меньше, из-за сильных ветров произошло большое испарение.

“На данный момент самый большой вопрос, связанный с Севаном, - диагностика, нужно четко понять, каковы эти источники загрязнения”, - сказал он.

Министр отметил, что один немецкий институт и местные центры провели исследования, и должны рассчитать сценарий развития и основные опасности.

“Первый этап исследований уже завершен. По полученнымданныем, например, содержание фосфора в воде озера увеличилось. Три очистительные станции проводят только механическую очистку, а вот улучшения качества они воды не дают. По мнению специалистов, в ближайшие 7 - 10 дней зеленый цвет воды исчезнет”, - сказал Эрик Григорян.