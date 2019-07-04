В ближайшие дни на территории Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днем 4-го июля в Армении ожидается погода без осадков. 5-го июля в северных районах, с 6 по9 в большинстве регионов ожидаются кратковременныв дожди с грозами, в отдельных местах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, днем 4-го июля температура воздуха повысится на 2 - 3 градуса, с 6 по 7 понизится на столько же, ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м / с.

В Ереване днем 4-го, 5-го июля ожидается погода без осадков, с 6 по 9 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.