Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

В ближайшие дни на территории Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы


Днем 4-го июля в Армении ожидается погода без осадков. 5-го июля в северных районах, с 6 по9 в большинстве регионов ожидаются кратковременныв дожди с грозами, в отдельных местах возможен град.

Как сообщили Арменпресс  в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, днем 4-го июля температура воздуха повысится на 2 - 3 градуса, с 6 по 7 понизится на столько же, ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м / с.

В Ереване днем 4-го, 5-го июля ожидается погода без осадков, с 6 по 9 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.




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