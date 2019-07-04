Двойное налогообложение между Арменией и Сингапуром будет исключено

Правительство одобрило предложение о подписании Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Сингапур об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

Как отмечается в проекте, Министерство финансов Армении с 2016 года инициировало работы по заключению соглашения об исключении двойного налогообложения с Республикой Сингапур. В связи с этим Министерство финансов Армении разработало и распространило проект соглашения “Об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов между Республикой Армения и Республикой Сингапур”, которое в феврале 2018 года было передано сингапурской стороне.

“Подобные соглашения создают необходимые предпосылки для стимулирования как инвестиций, так и экспорта. У нас есть подобные соглашения с 46 странами, и есть еще соглашения, которые находятся на этапе парафирования с тремя странами”, - сказал министр финансов Атом Джанджугазян.

Вице-премьер РА Тигран Авинян отметил, что это соглашение планируется подписать в период с7 по 9 июля в рамках визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в Сингапур.

Политика, осуществляемая правительством в данной сфере, посредством заключения подобных соглашений направлена на развитие и углубление товарооборота, капитала, технологий, движения людей, а также экономических связей между Республикой Армения и другими государствами.