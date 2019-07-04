Президент Саркисян принял верительные грамоты посла Румынии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Армении Корнеля Ионеску.

Президент Республики поздравил новоназначенного дипломата и пожелал успехов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян сказал, что ожидает активной работы в направлении укрепления армяно-румынских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики и новоназначенный посол говорили об укреплении экономических связей между двумя странами, необходимости предпринять обоюдные шаги стимулирующие развитие в этой сфере. Они, в частности, подчеркнули, что предпринимателям двух стран важно активизировать связи, выявлять возможности друг друга и максимального использовать существующий потенциал. В этом контексте подчёркнуто значение прямого воздушного сообщения Румыния - Армения: наличия недавно задействованного авиарейса Бухарест-Ереван.