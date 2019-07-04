Правительство полностью погасит долги обществ водопользователей

Правительство Армении погасит кредиторские обязательства 4 млрд 87 млн компанийводопользователей. Как передаетАрменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью надлежащей и эффективной организации оросительного сезона 2019 года.

“Это одна из самых проблемных наших систем, где на протяжении многих лет накоплялись огромные долги. В последнее время со стороны компетентных органов было совершено множество громких разоблачений. Помимо прошлых долгов компаний водопользователей, долги за 2018 год составили 6 млрд 941 млн драмов - в виде кредита компании “Америабанк”.

На протяжении многих лет компании водопользователей для погашения задолженности в конце года обращались в банки, и полученную сумму пытались компенсировать дотацией следующего года, и с начала каждого года система погашала прошлогодний долг”, - отметил Папикян.

По словам министра, и в этом году не было исключения, и 7 млрд 435 млн драмов, выделенные правительством, были направлены на погашение оставшегося с прошлого года долга, но этого оказалось недостаточно для нулевого старта года.

“Правительство делает беспрецедентный шаг для погашения и обнуления имеющихся на данный момент 4 млрд 87 млн кредитных обязательств, и мы предлагаем предоставить деньги системе. Это приведет к тому, что осенью система войдет в новый год с нулевым долгом, что создаст возможность оздоровления системы”, - сказал Папикян.