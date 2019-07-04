В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Более 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1763 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 476 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1287 человек (женщин – 386, детей – 656)", - говорится в сообщении.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 34 взрывоопасных предмета.

Отмечается, что за сутки восстановлены три жилых дома, детский сад и хлебопекарня.