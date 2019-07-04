Число рейсов из Армении в Россию увеличится с 8 июля

С 8 июля увеличивается число рейсов из Армении в Россию. Как сообщила Арменпресс ответственная по связям с общественностью ЗАО “Международные аэропорты. Армения” СатеникОваннисян, с 8 июля авиакомпания “Армения” ежедневно будет совершать по два рейса из Еревана в Москву.

Авиакомпания “Победа” в июле также увеличит частоту рейсов и будет осуществлять дополнительные 8 рейсов по маршруту Гюмри– Москва –Гюмри.

Две авиакомпании меняют типы самолетов. Компания “Аэрофлот” увеличит 40 мест на каждый рейс, а авиакомпания “NordWind” будет осуществлять 4 рейса на 400-местном самолете.

“Это данные, имеющиеся на данный момент, которые могут измениться”, - сказала Сатеник Ованнисян.