Выплата налогов напрямую влияет на улучшение жизни гражданин Армении: Авинян

Сумма для всех программ, осуществляемых правительством Армении, образовалась от дополнительных сборов, которыесумел собрать Комитет по государственным доходам. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства 4 июля заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Этот процесс должен быть продолжительным: граждане РА должны продолжать требовать выдачи чеков ККА, а хозяйствующие субъекты должны быть добросовестными налогоплательщиками, поскольку мы расходуем эти суммы в правильном направлении - на развитие человеческого капитала. Этопрограммыздравоохранения, образования, науки, инфраструктур”,- сказал Авинян.

Вице-премьер-министр считает необходимым постоянно затрагивать эту тему, чтобы каждый гражданин РА понял и увидел бы, что его ответственный подход к уплате налогов и требования ККМ оказувает прямое влияние на жизнь каждого гражданина РА.

“В то же время, для хозяйствующих субъектов мы должны создать лучшие условия, и мы работаем также и в этом направлении. Министерство экономики, как ответственный за этот процесс орган, довольно хорошо вовлечено и продвигает эти вопросы”, - заключил Авинян.