Для пяти старших школ будут построены новые здания

Учитывая плохое состояние зданий некоторых старших школ в Армении, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планирует выделить средства на строительство новых зданий для 5 старших школ.

Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

“В Армении при переходе на 12-летнее образование школы с худшими физическими условиями были предоставлены старшим школам. Мы часто жалуемся на несостоявшуюся по содержанию старшую школу, но физические условия также оказывают прямое влияние на качество образования. Этим проектом мы собираемся полностью разрушить 5 школ и построить новые здания”, - сказал Арутюнян.

Министр сообщил, что будут заново построены старшие школы № 5 Масиса, № 8 им. Саят-Новы в Алаверди, № 109 в Ереване, № 139 имени Демирчяна и № 10 г. Раздана.