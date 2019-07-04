В Константинопольском патриархате избран местоблюститель патриарха

По итогам выборов в Константинопольском патриархате Армянской Апостольской церкви местоблюстителем избран епископ Саак Машалян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянская газета “Акос”.

В армянском патриархате Константинополя 4 июля состоялись выборы местоблюстителя патриарха. Было два кандидата - архиепископ Арам Атешян и епископ СаакМашалян. Согласно опубликованной газетой “Акос” информации, Машалян получил 13 голосов, а Атешян– 11.

8 марта 2019г. после смерти патриарха Мутафяна начался процесс, который должен был завершиться выборами нового патриарха. 18 июня решением Религиозного собрания армянского патриархата Константинополя дата выборов местоблюстителя патриарха была назначена на 27 июня. Однако, согласно предписанию, полученному из администрации Стамбула, выборы были отложены до 4 июля.