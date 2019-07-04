Правительство выделит средства на внедрение в ряде вузов новых технологий

Правительство Армении выделит средства на строительство и реконструкцию ряда вузов Армении, а также на внедрение новых технологий. Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что в Аграрном университете будет создан Центр отличия агропромышленной лаборатории, будет отремонтировано и меблировано основное здание студенческого общежития “Зейтун”, здание Государственного института физической культуры и спорта Армении, Ереванской государственной консерватории, Горисского государственного университета.

“Общая сумма ремонта и обустройства составит около 1,7 млрддрамов”, - сказал Арутюнян.

По его словам, для проведения строительных работ в Ереванском государственном ремесленном училище № 8, в Ереванском государственном музыкально-педагогическом колледже им. Арно Бабаджаняна и в государственных колледжах Берда будет выделено 883 млндрамов.