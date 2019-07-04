Повышение минимальной зарплаты - не большая нагрузка для бизнеса: заместитель министра

В Армении в процессе повышения размера минимальной зарплаты государство применяет сбалансированный подход. Замминистра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян в ходе организованного в Ереване обсуждения отметил, что в вопросе повышения зарплаты учитывалось и мнение бизнеса.

“Говорят, что повышение минимальной зарплаты до 68 тысяч, станет большим бременем для бизнеса, это не так. Мы провели опрос среди 1580работодателей. Работодатели отмечают, что 70 тысяч 142 драма для них нормально. Мы установили 68 тысяч. Мы попытались проявить сбалансированный подход”, - как сообщает Арменпресс, сказал замминистра.

Работающий человек в Армении должен получать больше минимальной потребительской корзины. Замминистра подчеркнул, что это политическая позиция. Повышение минимальной зарплаты в госсекторе коснется около 35 тысяч человек, а в частном секторе - около 45 тысяч.

27 июня правительство Армении одобрило проект повышения минимальной зарплаты с 55 тысяч драмов до 68 тысяч драмов.