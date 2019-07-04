Предложение Ucom“2 номера на 1 карте” уже доступно в Центрах обслуживания оператора Tele2 России

Отныне клиенты, проживающие в России и часто звонящие в Армению, имеют возможность подключиться кпредоплатному тарифному плану “Моя Армения” также и в Центрах обслуживания российского оператора Tele2. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания Ucom.

Благодаря технологии Dual-SIM, абоненты Ucom и AivaMobile получат уникальную возможность совмещать в одной SIM-карте два номера - армянский и российский.Армянский номер для использования в Армении, российский - в России”, - отметил соучредитель и генеральный директор компании UcomАйкЕсаян.

При прибывании в Армении абоненты будут использовать армянский номер по одному из тарифных планов “Универсал Плюс” и за включенные минуты смогут звонить и на все сети России, а в России - российский номер по предоплатномутарифному плану “Моя Армения”, не используя роуминга.

Предложением могут воспользоваться только физические лица, представив действительный удостоверяющий документ этого лица как в Армении, так и в России. Например, в Армении действительным внутренним паспортом (IDcard) невозможно воспользоваться этим предложением, так как этот документ не действует на территории России. Для подключения кпредоплатному тарифному плану “Моя Армения” необходимо посетить следующие залы обслуживания.