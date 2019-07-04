В школах будут созданы 284 робототехнические лаборатории

Правительство Армении выделит 834 млндрамов на создание в школах робототехнических лабораторий.

Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что решение направлено на повышение качества образования. “Вы знаете, что в общеобразовательных школах Армении на данный момент уже действуют около 350 подобных лабораторий, и исследования показывают, что это хорошая инвестиция для развития инженерной мысли, и они в дальнейшем окажут влияние на экономику”, - сказал Араик Арутюнян.

Проект решения правительства РА О выделении средств Министерству образования, науки, культуры и спорта Республики Армения вытекает из необходимости внедрения инженерных лабораторий в общеобразовательных школах Республики Армения.