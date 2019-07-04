Суд обязал фирму выплатить Ким Кардашьян $2,7 млн компенсации за нарушение авторских прав

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получит $2,7 млн в качестве компенсации за нанесенный ей ущерб от компании Missguided USA. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду интернет-ресурс TMZ.

Суд в США удовлетворил исковую жалобу 38-летней фотомодели и телеведущей, поданную в феврале текущего года. "Missguided неоднократно без разрешения использовала имя и образ Кардашьян на платформах в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды", - приводит ресурс выдержки из постановления суда. Он обратил внимание на то, что на сайте ответчика найдены целые страницы, посвященные платьям, фасон которых практически идентичен моделям из коллекции светской львицы.

Согласно публикации, главная вина Missguided USA состоит в том, что она пользовалась фотографиями Кардашьян и похожих на нее манекенщиц, чтобы создать у покупателей ложное впечатление, будто Ким является лицом фирмы.

Журнал Forbes оценивает состояние Кардашьян в $350 млн, ставя ее на 30-е место в списке 100 знаменитостей с самыми высокими доходами. Издание считает, что основой богатства фотомодели является компания KKW Beauty, выпускающая наборы косметики и духи.