Установлены новые регулирования для исключения произвола при увольнении гражданина с работы

В Армении, если трудовой договор, заключенный работодателем с работником продлеваетсяболее чем в два раза его срока действия на определенный срок, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

Как указано в обосновании проекта, с целью по возможности исключения произвола прекращения трудовых отношений по истечении сроков работодателями, правительство приняло решение, которым предусмотрено установить одному и тому жеработодателю ограничения на продление или обновление трудового договора, заключаемого с тем же работником для одной и той же работы.

А с работниками, работающими по совместительству должен быть заключен трудовой договор на определенный срок.

“Заключение трудового договора с работниками по совместительству на определенный срок возможно только в том случае, если работник письменно ходатайствовал об этом или дал письменное согласие”,- отмечено в проекте.

Вопрос был поставлен на голосование и принят.

Проект разработали депутаты Национального собрания РА Нарек Зейналян, Эрикназ Тигранян и Лусине Бадалян.