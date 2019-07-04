Правительство утвердило устав Общественного совета

Правительство Армении на заседании 4 июля утвердило устав Общественного совета.

Как сообщает Арменпресс, Общественный совет будет консультативным органом правительства, который будет основан на принципе добровольности. Согласно уставу, порядок деятельности, а также задачи и функции Совета установлены Законом Республики Армения “Об Общественном совете”. Деятельность Совета осуществляется посредством заседаний совета, а также его постоянных комиссий.

“С целью обсуждения отдельных вопросов, в том числе для проведения общественной экспертизы и подготовки решений Совета по ним, с привлечением специалистов, Совет может формировать временные комиссии и рабочие группы.

Каждое заседание Совета, за исключением первого, начинается с утверждения повестки дня и с доклада председателя Совета о ходе исполнения решений, принятых на предыдущем заседании. В отсутствие президента его заменяет старший по возрасту член Совета.

За 3 дня до проведения заседания Совета членов Совета и других участвующих в заседании лиц по электронной почте уведомляет председатель Совета, направляя уведомление по предоставленным ими адресам электронной почты. Для организации предварительных обсуждений, в целях подготовки вопросов повестки дня заседания Совета, по инициативе председателя Совета могут быть созваны совещания с участием не менее одной второй членов Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим. До каждого заседания Совет определяет, кто из его членов должен вестипротокол.Протокол заседания подписывают председатель Совета и член, составивший протокол”, - отмечается в уставе.