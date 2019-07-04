Правительство увеличило размер почетной выплаты ветеранам ВОВ на 50 тысяч драмов

Размер ежемесячной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны вместо 50 тысяч драмов установлен в размере 100 тысяч драмов.

Цель решения - повысить уровень социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны для обеспечения их активной деятельности и благополучия. Решение принято на заседании правительства Армении 4 июля.

В госбюджете на 2019 год на выплаты пенсий ветеранам Великой Отечественной войны для 397 бенефициаровпредусмотрено 238 млн 200 тысяч драмов.

По состоянию на 1 мая 2019 года фактический платеж был выплачен 318 ветеранам. В январе - мае 2019 года расходы на пенсии составили 84 млн 607 тысяч драмов, а в июне - около 15 млн драмов. В результате, в период с января по июнь 2019 года расходы на выплату почетных пенсий необходимо около 100 млндрамов.