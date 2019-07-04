Восстановление дорог жизненного значения способствует развитию инфраструктур

Представители ГНКО “Организация по реализации транспортных программ” и делегация Всемирного банка во главе с транспортным специалистом МицуешиАсадой посетили восстановленные дороги и участки дорог, находящиеся в процессе восстановления в рамках финансируемой правительством РА и Всемирным банком программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, делегация ВБ вначале побывала на участке дороги длиной 2,12 км, проходящей через общины Мхчян, Овташен и Норамарг Араратской области, который был сдан в эксплуатацию в декабре. МицуешиАсада рассмотрел проделанную работу. Отметим, что по соседству с восстановленной дорогой жизненного значения на территории в 11 га строится оптовый рынок сельхозпродукции, который будет иметь склады, холодильники, гостевой дом, супермаркеты, павильоны, крытый рынок, административное здание и другие инфраструктуры. Этот участок, на котором сельчане могут продавать свою продукцию, находится на самой короткой дороге, связывающей Ереван, ВайоцДзор, Сюник, Арцах с Араратской долиной. Территорию планируется сдать в эксплуатацию осенью, чтобы уже в этом году сельчане смогли реализовать свой урожай.

Отметим, что целью восстановления дорог жизненного значения является облегчение доступа населения областей к рынкам и другим основным услугам. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции на этой территории свидетельствует о том, что программа служит своей цели.

Представители организации по реализации транспортных программ и делегация Всемирного банка побывали также на возобновляемых в рамках 3-го года программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения” участках Верин Арташат –Хнаберд - Гетазат и Арташат - Верин Арташат –Норашен. Строительные работы здесь начались в мае этого года. В настоящее время проводятся работы по восстановлению земельного пласта, установке бордюров для строительства тротуаров, строительству бетонных бордюров, установке водопроводных труб для восстановления дренажной системы и др. Вскоре начнутся подготовительные работы по установке конструктивных слоев дорожного покрытия.