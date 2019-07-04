Делегация КГД приняла участие в ежегодной летней сессии ВТО

Делегация во главе с заместителем председателя Комитета по государственным доходам МикаеломПашаяном в Брюсселе приняла участие в летней сессии Всемирной таможенной организации.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, были обсуждены результаты работ, осуществленных комитетами и подкомитетами ВТО за прошлый год, а также ряд вопросов таможенной сферы. В частности, классификация товаров, определение таможенной стоимости, пограничное сотрудничество, принцип “одна остановка - одно окно”, современные развития сферы информационных технологий и т.д.

На сессии Армения была переизбрана членом комитета по аудиту ВТО. Из 182 членов организации в Комитете по аудиту представлены 12. Таможенная служба Армении вместе с таможенной службой Нидерландов в Комитете по аудиту будут представлять Европейский регион ВТО.

На встрече с генеральным секретарем ВТО КуниоМикурия была достигнута договоренность об организации его визита в Армению для участия во Всемирном форуме информационных технологий, который состоится в Ереване с 6 по 9 октября. А на встрече с делегациями таможенных служб Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Индии, Замбии, Кореи обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. С делегацией таможенной службы Кореи достигнута договоренность об организации ознакомительного визита сотрудников КГД в эту страну для ознакомления с деятельностью местных таможенных лабораторий, одного окна, других информационных систем.

Следующая ежегодная сессия Всемирной таможенной организации состоится в июне 2020 года в Брюсселе.