Армен Саркисян направил поздравительное послание Дональду Трампу по случаю Дня Независимости США

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с Днем Независимости США направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Мы придаем большое значение дружбе между Арменией и Соединенными Штатами, многоотраслевному сотрудничеству в различных сферах и готовы приложить усилия для их дальнейшего углубления и расширения.

Армяно-американскому сотрудничеству в значительной степени способствуют также и проживающие в Соединенных Штатах наши соотечественники, которые вносят свой неоценимый вклад как в политическую, экономическую и культурную жизнь Соединенных Штатов, так и в укрепление и сохранение дружбы между нашими народами”, - говорится в послании президента Саркисяна.