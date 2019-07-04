Минздрав предупреждает не употреблять в пищу грибы неизвестного происхождения

2-го июля, в 2:30в медицинский центр “Мартуни” обратились 5 членов одной семьи города Мартуни. Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Армении, граждане были госпитализированы в реанимационное отделение.

Исходя из симптомов, было диагностировано“Острое экзогенное отравление грибами”. Больные ели собранные ими в лес грибы, как показалось им, похожие на шампиньоны.

Больным была оказана необходимая медицинская помощь. Двое из них в тот же день были выписаны, остальные находятся в общем отделении, продолжают лечение. Состояние последних оценивается как удовлетворительное.

Во избежание отравлений и дальнейших осложнений Министерство здравоохранения вновь предупреждает:

Не употреблять в пищу грибы неизвестного происхождения,

Не собирать грибы по краям автодорог,

Не принимать за основу для дифференциации съедобных и ядовитых грибов рисунки, так как ядовитые грибы очень часто растут рядом со съедобными грибами и по внешнему видумогут быть очень похожи,

Не принимать за основу для дифференциации грибов народные приметы, согласно которым к ядовитым грибам не подходят насекомые и другие животные, или в процессе варки серебро почернеет и очернит отвар,

Не есть сырых грибов,

Не кормить детей грибами,

Не рекомендуется употреблять в пищу грибылюдям с проблемами желудочно-кишечного тракта,

Не употреблять алкоголь с грибами, так как он активизирует ряд токсичных веществ,

Не хранить свежие грибы более 1 дня даже в холодильнике,

Не заниматься самолечением.