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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады


Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в четверг в юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился приблизительно в 225 км северо-западнее города Порт-Харди, население которого составляет около 5 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждения о возможном цунами не объявлялось.

 




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