Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в четверг в юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился приблизительно в 225 км северо-западнее города Порт-Харди, население которого составляет около 5 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Предупреждения о возможном цунами не объявлялось.