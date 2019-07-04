Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании Никола Пашиняна, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.

Провозглашение независимости Соединенных Штатов оказало большое влияние на дальнейший ход мировой истории, являясь источником вдохновения для многих народов, стремящихся к свободе и демократии.

Мы гордимся тем, что армянская община Америки внесла свой особый вклад в развитие и процветание США, являясь важным мостом, связывающим наши две страны.

За прошедший год в Армении произошли беспрецедентные изменения. Демократия вновь была утверждена в нашей стране. Устранены ограничения свободы слова.

Посредством свободных, справедливых и прозрачных выборов сформировалось новое правительство, которое предпринимает решительные шаги по утверждению верховенства закона и укреплению достижений демократии. Сегодня приоритетными являются реформы системы правосудия и борьба с коррупцией. Мы высоко ценим финансовую и техническую поддержку Америки, предоставляемую Армении со Дня независимости. Она всегда имел важное значение для развития нашей страны. Поддержка США и сегодня позволит нам плавнее и скорее осуществить реформы и сделать демократию в Армениинеобратимой.

С удовлетворением хочу отметить недавно состоявшееся в Ереване первое заседание Стратегического диалога Армения-США.Это стало свидетельством прогресса отношений между нашими странами, основанных на общих ценностях.

Армения заинтересована в совершенствовании этих отношений и развитии двустороннего сотрудничества в самых разных сферах.

Я придаю большое значение роли США в деле мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь исключительно мирного урегулирования проблемы во благо региональной стабильности и безопасности.

Позвольте еще раз поздравить Вас и дружественный народ Соединенных Штатов с Днем Независимости и пожелать мира, дальнейшего прогресса и благоденствия”.